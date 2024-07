De ruta por las granjas de ovejas inuit y vikingas de Groenlandia

Una de las razones por las que los granjeros han puesto en marcha estas estancias en granjas es que la cría de ovejas se ha vuelto menos predecible debido al cambio climático. A finales de octubre de 2023, por ejemplo, una sorpresiva tormenta de nieve temprana descargó 90 centímetros de nieve sobre la región, dejando atrapadas a muchas ovejas que aún no habían sido recogidas. “Perdieron cientos de ovejas”, dice Woodall, señalando que otros nuevos patrones climáticos, como las lluvias largas e intensas que dañan los campos de pastoreo, están “perjudicando económicamente a muchos de los granjeros”.

No es sólo Groenlandia. Empresarios de la ganadería ovina de todo el Atlántico Norte, incluidas comunidades de Groenlandia, Noruega, Escocia, Islandia y las Islas Feroe, unieron sus fuerzas en un programa de turismo sostenible y colaborativo llamado Wool in the North [lana en el norte], de 2021 a 2023. La iniciativa, financiada por la Cooperación Atlántica Nórdica (NORA), ayudó a los criadores de ovejas a unir fuerzas para crear experiencias de turismo slow centradas en la sostenibilidad, el arte, los tejidos y la naturaleza.