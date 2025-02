¿Pensando en viajar a Tailandia por 'The White Lotus'?: quizás deberías plantearte Fiyi

Los lujosos complejos turísticos y los pintorescos destinos que aparecen en la popular serie The White Lotus han servido de fuente de inspiración para muchos fans, lo que ha incrementado el turismo hacia las verdaderas estrellas de la serie: sus localizaciones. Pero no todos los lugares han sido capaces de gestionar adecuadamente la afluencia de nuevos visitantes. La primera temporada de The White Lotus provocó un aumento del 386% en los controles de disponibilidad en el Four Seasons Maui de Wailea (Hawái, Estados Unidos), y la segunda inspiró a los turistas a visitar Taormina, en Sicilia (Italia). Y para la tercera temporada, Tailandia (incluidos destinos clave como Koh Samui) no será inmune al "Efecto White Lotus".