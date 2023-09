Estos cuatro animales son radiactivos pero ¿son peligrosos?

Los científicos que estudian los animales radiactivos hacen hincapié en que es muy poco probable que la radiación que contienen llegue a amenazar a los seres humanos. Algunos, como los macacos de Fukushima, no se comen y, por tanto, no suponen una amenaza. Otros, como las tortugas marinas, contienen tan poca radiación que no suponen ningún peligro.

Otros, como los jabalíes de Baviera y los renos noruegos, se controlan para garantizar que la carne no apta para el consumo no llegue a los consumidores. "Los límites reglamentarios son muy estrictos", afirma Steinhauser. No obstante, estos hallazgos tienen "enormes implicaciones", añade. "Durante muchos años, nos hemos conformado con suponer que la lluvia radiactiva se va a otra parte. Pero 'a otra parte' no significa que esté perdida".