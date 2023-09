¿Por qué los perros se lo comerían prácticamente todo, pero los gatos no?

Somos (genéticamente) lo que comemos

La capacidad de detectar estos sabores aparece en el ADN de los animales: hay genes específicos que producen distintos tipos de receptores gustativos en las papilas gustativas de los animales. A veces, estos genes receptores del gusto mutan al azar. Si el animal sobrevive bien con la mutación, transmitirá ese rasgo a su descendencia hasta que, con el tiempo, se convierta en la norma. Los científicos creen que ésta es probablemente la razón por la que los gatos carnívoros no pueden sentir el sabor dulce, los pandas que comen bambú no pueden sentir el umami y algunos mamíferos marinos que se tragan la comida entera, como los delfines y las ballenas, no tienen genes receptores del gusto. En algún momento de la historia, los genes receptores del gusto de algunas de estas especies dejaron de funcionar correctamente y, debido a sus necesidades alimentarias, simplemente se quedaron así. "Existe una correlación entre lo que comes y lo que se refleja en tu genoma", afirma Peihua Jiang, investigadora del Monell Chemical Senses Center de Filadelfia (Estados Unidos).