El escarabajo tigre de Miami se convierte en la especie número 15 000 del Photo Ark de National Geographic

No se equivoca: los escarabajos tigre de Miami no reciben su nombre por sus rayas, sino por su "comportamiento depredador altamente voraz", según Tiffany Moore, especialista en insectos del Zoo de Miami. Aunque estos feroces cazadores miden menos de 10 milímetros, se mueven rápido y tienden emboscadas a sus presas: hormigas, escarabajos más pequeños y otros insectos. El ejemplar capturado por Sartore, que fotografió en un estudio del zoo de Miami, se movía tan rápido que apenas pudo enfocar la imagen. También son escurridizos: descubiertos en la década de 1930, no se volvieron a ver hasta 2007, después de más de 60 años.