Capturan por primera vez en vídeo el nacimiento de una ballena jorobada

Sin embargo, faltaba una observación clave: una hembra dando a luz. En Maui, y en todo el mundo, los científicos sólo han observado un puñado de hembras con las aletas de la cría sobresaliendo (una señal de que el parto ha comenzado), pero no el parto en sí.

"He recibido muchas llamadas de gente que dice haber visto nacer a una ballena", dice Stephanie Stack, bióloga investigadora jefe de la Pacific Whale Foundation en Maui, que no participó en el descubrimiento; "y, a menudo, cuando indagamos un poco, no es del todo así. A menudo es sólo una ballena descansando o una ballena pasando el rato con su cría".