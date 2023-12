¿Serán los cazarrecompensas la solución a esta plaga de pitones birmanas en Florida?

Siewe me prepara sobre lo que debo buscar: las serpientes están casi siempre inmóviles y sus ojos no brillan a la luz, pero su piel tiene un brillo plástico. Lo mejor que podemos hacer es toparnos con una que esté periscopando o levantando la cabeza. Siewe me enseña una foto en su teléfono de una pitón que encontró hace poco. En la pantalla, la serpiente aparece rodeada de un círculo amarillo, pero me sigue costando distinguirla.