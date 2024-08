Así es cómo las ballenas jorobadas usan burbujas como arma para cazar

Frenesí alimentario

Y resulta que estos gentiles gigantes ajustan la velocidad y el espaciado de sus emisiones de burbujas para atrapar a sus presas con mayor eficacia, según han informado los investigadores este mes en Proceedings of the Royal Society Open Science. Al alterar los anillos de las burbujas, las ballenas pueden capturar siete veces más presas de media de un solo trago. Las ballenas ahorran energía al tener que embestir menos veces, afirma Szabo, que también es National Geographic Explorer . Esta eficiencia es crucial para las ballenas jorobadas, ya que migran miles de kilómetros, y necesitan capturar suficiente alimento durante el verano y el otoño en Alaska para mantenerse durante todo el año.

Curiosamente, las ballenas del estudio no utilizaron sistemáticamente redes de burbujas. En Alaska, sólo entre el cinco y el diez por ciento de las ballenas se alimentaron con redes de burbujas. "Ciertamente es una rareza, no es lo común", dice Bejder. "Esto también es cierto en todas las poblaciones", añade.

Cuándo y dónde utilizan las burbujas las ballenas jorobadas puede tener que ver con la densidad de presas. "Lleva mucho tiempo desplegar estas redes, y si la comida es lo suficientemente densa como para que no sea necesario usar una red, en realidad podría ser mejor no usarla", dice Szabo. Sin embargo, si las presas no son muy densas, el uso de redes de burbujas permite a las ballenas explotar un recurso que de otro modo no estaría disponible. "De hecho, se pueden utilizar estas redes para hacer que algo que no era rentable se vuelva rentable para alimentarse", afirma.