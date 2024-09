La automedicación en el mundo animal existe: estas cinco especies saben cómo curarse las heridas

El primatólogo Michael Huffman se dio cuenta de que Chausiku masticaba la corteza del arbusto Vernonia amygdalina, conocido comúnmente como hoja amarga (o vernonia amarga), una planta que no formaba parte de su dieta habitual.

Huffman, ahora profesor del Centro de Investigación de la Fauna Salvaje de la Universidad de Kioto (Japón), admite que averiguar si un animal se está medicando es algo así como una conjetura. “Sólo podemos describir lo que vemos y luego medir los resultados de esas acciones. Pero como no podemos hablar con los animales, no sabemos lo que piensan cuando se automedican”, afirma.

No obstante, cree que en estos comportamientos intervienen tanto factores fisiológicos innatos (como por ejemplo la apetencia por determinados sabores) como otros aprendidos socialmente, como notar una disminución del dolor tras una determinada acción. Él y un número creciente de científicos sostienen que la medicación no es algo reservado sólo a los humanos o incluso a especies estrechamente vinculadas, como los primates. Los ejemplos de animales que utilizan medicación están más extendidos y son más variados de lo que se pensaba.

Resultó que las orugas estaban enfermas. Como es habitual, estaban infectadas por moscas parásitas que ponen sus huevos en el interior del cuerpo de la oruga, se desarrollan comiéndose sus entrañas y luego estallan, matando a su huésped. El comportamiento de las orugas no era aleatorio: buscaban plantas tóxicas como la artemisa, las Amsinckia y la crotalaria, que contienen alcaloides de pirrolizidina.

Singer pensó inmediatamente en la automedicación. “Cuando hablé por primera vez de esto con la gente, me dijeron: 'Imposible, una oruga no puede hacer eso, ¿verdad?”.

Algunos animales no quieren correr el riesgo de infectarse con garrapatas o mosquitos portadores de enfermedades, así que utilizan su propia forma de repelente de insectos. Se ha observado a varias especies de monos capuchinos de Sudamérica y a algunas especies de lémures de Madagascar cazando al baboso milpiés Orthoporus dorsovittatus, mordiéndolo y aplastándolo con las manos, para luego recubrir su pelaje con la sustancia viscosa que rezuma de sus entrañas.

“¿Significa esto que saben lo que hacen? No necesariamente. Puede que lo hagan porque les hace sentir bien”, afirma Jacobus De Roode , biólogo evolutivo de la Universidad de Emory. “Pero sí sabemos que el comportamiento ayuda contra las mordeduras y las infecciones”.

Un chimpancé llamado Freddy, que tenía una herida de un día en el brazo izquierdo, fue visto cogiendo una hoja y usando su boca para arrancar un insecto no identificado, para luego presionarla suavemente contra la herida. También se ha visto a chimpancés aplicarse este remedio los unos a los otros, como es el caso de una hembra que atrapó un insecto para dárselo a otro macho no emparentado, que lo aplicó a la herida abierta de otro macho no emparentado.