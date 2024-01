Cómo diferenciar una tortuga de un galápago

En su libro Turtles of the United States and Canada [Las tortugas de Estados Unidos y Canadá], Jeffrey Lovich, ecólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, describe las tortuga espalda de diamante como "tortugas de caparazón duro más o menos acuáticas", y afirma que la palabra terrapin "es en sí misma "una palabra algonquina que significa tortuga". Estas especies habitan en las marismas costeras desde Nueva Inglaterra hasta Texas (EE. UU.), prefieren vivir en aguas salobres.