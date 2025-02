¿Podemos contagiarnos de la gripe aviar a través de los huevos? Los expertos responden

“Cuanto más circule y más casos humanos se produzcan , mayor será el riesgo de que surja un virus capaz de transmitirse eficazmente de persona a persona”, afirma Angela Rasmussen , viróloga de la Universidad de Saskatchewan (Canadá): “Eso es lo que realmente tenemos que evitar para que no se produzca otra pandemia”.

Los casos pueden ser más leves por varias razones: el virus podría haberse vuelto menos virulento con los años, la inmunidad a las cepas anuales de la gripe podría habernos proporcionado cierto nivel de protección, y la mayoría de los casos de la enfermedad en humanos hasta ahora se han producido a través de interacciones con ganado infectado, donde el virus no es tan grave ni tan mortal.

Por ahora, sin embargo, se mantiene un hecho esperanzado: “Todavía no hay pruebas de transmisión entre humanos”, dice Rasmussen.

También es alentador saber que ninguno de los casos humanos en EE. UU. ha sido concluyentemente relacionado con alimentos, por lo que el riesgo de que alimentos contaminados lleguen a la mesa de la cocina sigue siendo bajo. Una de las razones es que el USDA analiza toda la carne de vacuno que entra en el mercado para asegurarse de que no está contaminada. En diciembre, la agencia empezó a analizar también la leche a granel.

Cocinar la carne a las temperaturas recomendadas también mata el H5N1 y la hace segura para el consumo. La pasteurización hace lo mismo con la leche y los huevos. “No me preocupa la seguridad de la leche pasteurizada o la carne y los huevos cocinados correctamente, ya que este virus no es muy resistente y la pasteurización y la cocción deberían matarlo fácilmente”, afirma Scott Weese , patobiólogo y veterinario de la Universidad de Guelph (Canadá).

Por eso, aunque las pruebas del USDA han descubierto trazas del virus en hasta el 25-30% del suministro de leche de Estados Unidos, múltiples pruebas de seguridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. han demostrado que el virus no es viable en la leche pasteurizada y, por tanto, no causará daños, afirma Seema Lakdawala, viróloga molecular de la Universidad Emory de Atlanta.

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la leche no pasteurizada. Según Benjamin Anderson, epidemiólogo que dirige el equipo de respuesta a la gripe aviar del Instituto de Patógenos Emergentes de la Universidad de Florida, “ha habido informes de una infección por H5N1 en un niño de California asociada al consumo de leche cruda, aunque no ha sido confirmado diagnósticamente”. Aun así, añade, “teniendo en cuenta lo que sabemos sobre cómo la leche cruda puede contener concentraciones muy altas de virus, es probable que beber leche contaminada provoque una posible infección humana.”