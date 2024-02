¿Cuál es la diferencia entre el carnaval y el Mardi Gras?

"El Carnaval de Brasil y el Mardi Gras de Nueva Orleans son muy diferentes, pero en el fondo tienen la misma esencia", explica por correo electrónico Andreza Trivillan, bloguera de viajes brasileña que ha visitado el Carnaval de Luisiana (estado donde se encuentra Nueva Orleans); "no se lanzan accesorios a la multitud. No hay comida ni bebida típica de Carnaval en Brasil, a diferencia de lo que ocurre con el king cake [roscón de reyes] en Nueva Orleans".

En Nueva Orleans existen organizaciones carnavalescas, conocidas como krewes, que organizan bailes formales, bailes de disfraces, fiestas, recepciones y cabalgatas. Algunas son super krewes. Otras son krewes medianas. Otras son subkrewes. Y hay microkrewes. Algunos desfiles incluyen carrozas temáticas especialmente construidas. Muchas cabalgatas tienen throws [lanzamientos], cosas que los participantes de las carrozas lanzan a los asistentes, a quienes les gusta recoger todo lo que puedan, especialmente cuentas de plástico y objetos específicos del desfile. La Krewe of Muses comparte zapatos de tacón alto de mujer decorados individualmente. La Krewe of Zulu ya no lanza su característica bola para evitar lesiones: ahora, los miembros de esta krewe mayoritariamente negra colocan cocos pintados a mano en las manos de los juerguistas.