Nebuta: el festival de verano japonés que da vida a gigantescas linternas de papel

Ahora, sus discípulos trabajan seis días a la semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando se le pregunta cómo consiguen ingresos, se encoge de hombros: "No tengo ni idea. Hay que dedicarlo todo para prosperar".

Nebuta y sus artesanos han tenido que adaptarse para atraer a nuevas generaciones de talento e interés. La artesanía nebuta no acogió a su primera artesana, Asako Kitamura, de 41 años, hasta la pasada década.

"No se incluía a las chicas", dice Kitamura, que creció viendo a su padre, Takashi, trabajar en Nebuta; "me decían que no entrara en el espacio de trabajo".