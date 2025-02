Estos son los barrios negros con más historia (y opresión) de Estados Unidos

Por desgracia, lo ocurrido en Tulsa no es un hecho aislado. Los estadounidenses de raza negra eran destacados propietarios de viviendas y negocios en muchas partes del país, incluidos lugares como la Sección 14 de Palm Springs (California), un refugio de 2,5 kilómetros cuadrados para latinos y negros que huían del Sur (dominado por las leyes de Jim Crow) en la década de 1940. Dos décadas después, la ciudad quemó y arrasó las casas sin previo aviso, dejando paso a un desarrollo comercial. El año pasado, la ciudad de Palm Springs aprobó un acuerdo provisional de 5,9 millones de dólares con las familias que fueron expulsadas en su momento. El popular refugio desértico en que se ha convertido la ciudad ya no conserva vestigios de esta historia, pero no por ello ha dejado de ser importante.