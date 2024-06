No los tales: por qué dejar que los árboles se pudran es una excelente fuente de nueva vida

La cuestión de si la tala de árboles muertos reduce o aumenta la susceptibilidad a los incendios sigue siendo objeto de debate. Lindenmayer, por su parte, insiste en que proteger los árboles muertos no agrava el riesgo. Hace falta mucho para que arda la madera muerta (que haya otro combustible cerca, que el fuego esté lo bastante caliente, que se den condiciones de sequedad y viento, etc.) en comparación con restos más pequeños como agujas de pino y ramitas. Por eso la madera muerta no contribuye tanto a la propagación rápida del fuego, según un artículo de la Universidad Estatal de Oregón (en Estados Unidos). Dicho esto, la madera muerta puede ser más difícil de apagar una vez que arde.