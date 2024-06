¿Por qué la soja es tan popular en todo el mundo?

En un principio, la soja se plantó para enviarla a Inglaterra y satisfacer la creciente demanda de salsa de soja, que se estaba convirtiendo en un alimento básico de la cocina británica. Sin embargo, los estadounidenses no tardaron en encontrarle otro uso. Durante la Guerra Civil, la soja tostada se utilizó como sustituto del café. Un reportaje en un número de 1893 de The Rural New Yorker decía que el café de soja "es para los que desean un sustituto por razones de economía y salud".