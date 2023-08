La tradición suiza del canto del yodel está cambiando: te contamos cómo disfrutarla

El escritor musical holandés-estadounidense Bart Plantenga es quizás la mayor autoridad mundial en canto a la tirolesa. Ha dedicado gran parte de su vida a investigarlo, incluso en Suiza, país al que califica de "centro espiritual del yodel". Plantenga subraya la importancia de no dejar que las ideas preconcebidas nublen la comprensión de la gente sobre esta forma de arte. "Se ha acumulado un prejuicio cultural a partir de los tópicos sobre lo que es [el canto del yodel]", afirma. "No, no es sólo Suiza y un par de vaqueros".