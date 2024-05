Los destinos más 'LGBTQ-friendly' que no te debes perder

Como viajeros desde hace décadas, siempre disfrutamos de un animado espectáculo drag o un desfile del Orgullo, pero también queremos ir más allá de lo obvio para descubrir lindos pueblos pequeños, aventuras de safari y, en definitiva, todos los rincones del mundo capaces de ofrecernos las experiencias más completas, pero sin tener por ello que renunciar a ser y expresarnos como verdaderamente somos. Eso es lo que nos llevó a escribir el libro de National Geographic Out in the World, una guía de viajes que apoya a los viajeros LGBTQIA+, y a nuestros aliados, de manera significativa, incluyendo acogedores negocios de propiedad queer, y actividades memorables donde todo el mundo se sienta parte de una comunidad.