¿Intentaron estas ballenas jorobadas salvar a una foca de las orcas?

Normal que, cuando Gregory y su equipo de cineastas y científicos empezaron a seguir a una pequeña manada de B1 cazando focas en medio de la nieve, pensaran que les había tocado el premio gordo. Pero lo que no podían saber en ese momento es que las orcas no estaban solas.

"Nadaron bajo el trozo de hielo, como hacen normalmente, pero no vimos ninguna ola rompiendo, y pensamos: 'Oh, deben haberla pifiado", dice Gregory. "Pero en lugar de eso estaban haciendo una onda expansiva bajo el agua".

Sin embargo, las jorobadas antárticas no se enfrentaron físicamente. Se limitaron a nadar y bramar. ¿Por qué?

Podría ser un ejemplo de comportamiento de acoso, dice Hickmott. "Es mejor saber dónde está un depredador y hacerle saber que tú sabes dónde está, para que no pueda sorprenderte a ti o a los tuyos", dice. "A menudo, un ataque sorpresa es la vía del éxito de un depredador".

"Tenían algo que decir sobre lo que estaba pasando. No estaban contentas", recuerda. Además, había krill por todas partes, que las ballenas ignoraban casi por completo.

"No vas a renunciar a comer durante siete horas para gritar a las orcas, cuando tienes cerca a una de tus propias crías", añade Schulman-Janiger, que no participó en la expedición antártica. "No gastas tanta energía a menos que estés realmente implicado emocionalmente".