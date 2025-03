¿Por qué a los perros también les molesta el cambio de hora?

El comportamiento de los perros ante el cambio horario: una prueba de su vínculo con los humanos

No es absurdo que los dueños supongan que a algunos perros les afectará el cambio de hora. Al fin y al cabo, al igual que los humanos, los perros tienen un ritmo circadiano, es decir, un reloj de 24 horas incorporado al cuerpo que ayuda a determinar cuándo comemos y dormimos. Pero no es tan sencillo, dice Alejandra Mondino, DVM, residente de neurología en el NC State College of Veterinary Medicine de Raleigh.