Ratas, nuestras poco queridas (y asombrosas) compañeras

¿Es real la leyenda del rey de las ratas?

Las teorías sugieren que, en condiciones extremadamente raras, las colas de las ratas acurrucadas podrían recubrirse de savia pegajosa u otras sustancias, enredándose en un nudo que las ratas en apuros aprietan con cada tirón. Pero también se sabe que las ratas roen sus propias colas cuando quedan atrapadas en trampas, así que no está claro por qué no se liberarían masticando. Dado que los reyes rata, reales o no, son extremadamente raros, su verdadera naturaleza puede seguir siendo un misterio.