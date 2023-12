Los 11 descubrimientos científicos más asombrosos de 2023

Aunque técnicamente no se trata de un dispositivo de "lectura de la mente", los investigadores de la Universidad de Texas en Estados Unidos han realizado un trabajo revolucionario con su nuevo sistema basado en inteligencia artificial, que traduce la actividad cerebral de una persona en un flujo continuo de texto en el laboratorio. Este descodificador semántico no requiere un implante quirúrgico, sino que se basa en resonancias magnéticas funcionales para captar la actividad cerebral en respuesta a cosas como podcasts o imágenes. En lugar de proporcionar transcripciones palabra por palabra, el sistema de descodificación cerebral crea un diccionario de patrones de actividad cerebral basado en la respuesta de una persona a determinadas palabras o imágenes y lo utiliza para establecer referencias cruzadas entre la actividad cerebral y otras cosas en las que la persona está pensando. Esta tecnología, que se basa en algoritmos de generación de lenguaje por IA, está en sus inicios, aunque ya ha planteado espinosas cuestiones sobre la privacidad mental y la ética en situaciones no voluntarias. Para las familias de las personas con problemas de comunicación, sin embargo, el trabajo ofrece nuevas esperanzas.

3. Una antigua ballena podría ser el animal más grande de la historia