"La hormona del placer" y otros mitos de la dopamina, una molécula mal entendida

Estos picos de dopamina no son intrínsecamente buenos o malos, dice Samaha; lo más importante es que no sean extremos. Un exceso de dopamina se asocia a trastornos como la manía, mientras que un déficit se relaciona con la depresión. En la mayoría de los casos, sin embargo, “la dopamina es simplemente neutral”, dice Samaha, y está ahí para “mantenernos vivos”.

Pero un estado de ánimo sombrío después de las vacaciones, por ejemplo, puede ser sólo una señal de que te has acostumbrado al subidón de esa vida sin estrés, no un déficit de dopamina en toda regla. “El sistema dopaminérgico tardará un tiempo en recalibrarse y volver a un umbral normal en el que otras partes de la vida diaria puedan activarlo”, afirma Dombeck.

Ahora que podemos hacer casi todo pulsando una pantalla táctil, estamos bombardeando nuestro sistema dopaminérgico con “recompensas muy potentes que casi no requieren trabajo previo”, afirma Anna Lembke , catedrática de Psiquiatría y Medicina de las Adicciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (EE. UU.) y autora de Dopamine Nation . Como resultado, las cosas que nos gustan no nos satisfacen tanto, pero seguimos ansiándolas en un “intento de devolver los niveles basales de dopamina a un disparo normal y saludable”.

Además, no hay forma de privarse realmente de dopamina, dice Samaha. “No es como el enero seco, en el que decides no beber alcohol durante todo un mes porque es bueno. No puedes tener un día seco de dopamina, no es posible”, dice Samaha. “La dopamina es una molécula antigua... que se ha conservado a lo largo de la evolución. Desde luego, no ha evolucionado para verse influida por las redes sociales o los hábitos de uso del teléfono de la gente.”