¿Por qué EE. UU. 'apagó' las cataratas del Niágara en 1969?

La hora de desaguar

En 1974, la Comisión Mixta Internacional, el organismo estadounidense-canadiense que gobierna las cataratas del Niágara, publicó su informe final. Se habían enviado encuestas con distintas variaciones de las cataratas americanas para que el público estadounidense eligiera: eliminación de todo el talud, apilamiento del talud, aumento del caudal, etc. El grupo de expertos encargado de tomar la decisión final fue unánime: no hacer absolutamente nada: no reordenar el talud, no apuntalar las cataratas con hormigón o estabilizadores de cable. Los procesos naturales de erosión que han llevado a las cataratas a su ubicación actual deben respetarse, declaraba el informe, y bajo ninguna circunstancia deben convertirse en algo "estático y antinatural, como una cascada artificial en un jardín o un parque, por grande que sea su escala".