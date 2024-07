Entendiendo la incomprendida historia de las geishas

"Hay muchos más palos selfie, más vídeos en todo tipo de lugares, desde templos a pequeños restaurantes, y más gente paseando y hablando por teléfono", en comparación con antes de la pandemia, afirma; "todo esto significa que personas totalmente desconocidas se ven involuntariamente arrastradas a fotos o vídeos que no han consentido".

La prohibición turística en Kioto puede parecer extrema, pero la idea de limitar quién tiene acceso a las geishas y sus espacios no es nueva. Las casas de té pueden limitar el número de clientes e incluso instituir un sistema de recomendación : no se permite la entrada a los clientes primerizos a menos que puedan ser avalados por un cliente habitual o por un tercero de confianza.

Pero la prohibición plantea otro problema crucial: determinar quién es residente o turista nacional y quién es extranjero, turista no japonés. Hay muchos residentes no japoneses a los que se les puede prohibir realizar sus actividades legítimas simplemente por su apariencia. Una prohibición de este tipo no será fácil de mantener y, por el contrario, supone un planteamiento corto de miras ante un problema muy real que es poco probable que desaparezca.