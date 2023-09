¿Qué es el Oktoberfest y por qué se celebra en septiembre?

¿Por qué se celebra el Oktoberfest en septiembre?

Ya en 1828, los asistentes al festival empezaron a quejarse del lluvioso clima de octubre en Baviera, escribe Moses Wolff en su guía de la Oktoberfest Meet Me in Munich [Reúnete conmigo en Múnich]. Presionaron para trasladar la celebración a una época del año más templada, aunque sin éxito, ya que la ciudad no quería interrumpir la temporada de cosechas.