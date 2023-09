Suiza: guía básica con todo lo que debes saber antes de ir

Antes de ir

Horarios : Excepto aeropuertos, estaciones de tren y gasolineras, la mayoría de los comercios cierran los domingos. Algunas tiendas, restaurantes y atracciones también cierran los días festivos, pero a diferencia de otras partes de Europa, Suiza no cierra en agosto.

Propinas : Es costumbre (aunque no obligatorio) redondear la cuenta o dejar una propina aproximada del 10%.

Swiss Watching: Inside the Land of Milk and Honey (en inglés y francés), de Diccon Bewes. Esta exploración de Suiza va más allá de sus estereotipos para demostrar que el país es mucho más que banca, esquí, chocolate y queso.