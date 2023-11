¿De visita en Irlanda? Esto es lo que les gusta a los irlandeses

Visita un castillo en kayak

Si piensas en el golf en Irlanda, te vendrán a la mente campos emblemáticos como Old Head, en Kinsale, o Adare Manor, donde volverá la Ryder Cup en 2027. "Sin embargo, la mayoría de los golfistas que visitan Donegal aún no han descubierto sus impresionantes links", afirma el escritor de viajes Fionn Davenport. Davenport sugiere jugar en Rosapenna o Dunfanaghy, ambos situados a lo largo de la bahía de Sheephaven, en la ruta Wild Atlantic Way. "[Dunfanagy] cuenta con dos de los hoyos más bonitos de Irlanda: el noveno, par tres, un bache de unos 109 metros a través de una playa rocosa hasta un desafiante green de dos niveles, y el 16, par cinco, donde necesitarás un viento favorable y un golpe decente si es que te apetece llegar al hoyo en dos [golpes]".