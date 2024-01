Los 10 mejores planes para visitar Alaska

Gracias a los permisos diarios y a los límites del servicio de guías, no hay que esperar para conseguir sitio en el mirador del Observatorio de Fauna Salvaje de Anan, un emplazamiento del Servicio Forestal de EE. UU. a 48 km al sureste de Wrangell, en el Bosque Nacional de Tongass. Osos negros y pardos pescan aquí una de las mayores manadas de salmones jorobados (también conocidos como "rosados") de la región. Tras llegar en barca o hidroavión, camina unos 800 metros por un bosque antiguo hasta el mirador. No es raro ver osos por el camino. Contrata una excursión guiada desde Wrangell con Alaska Charters and Adventures o Alaska Waters.