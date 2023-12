Cómo estos loros pasaron de la selva tropical a la jungla de asfalto

Como los loros son una especie no autóctona, no tienen la misma protección legal que las aves autóctonas. Una ley estatal prohíbe la captura de animales salvajes, lo que hace ilegal dañar o capturar a los loros salvajes de Los Ángeles. Sin embargo, cuando los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles fueron a la casa del hombre del vídeo, no encontraron a los loros y determinaron que el hombre no había colocado las redes. No se presentaron cargos.