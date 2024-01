Los buitres de África están desapareciendo, y esto podría desatar una cadena de catástrofes

"Antes podía salir por la puerta, levantar la cabeza y ver un ave rapaz. Puede que no cada minuto, pero en 10 o 15 minutos seguro que veía un águila o un buitre", explica Darcy Ogada, directora del programa para África de la organización sin ánimo de lucro Peregrine Fund, con sede en Boise (Idaho, Estados Unidos), una de las dos autoras principales del estudio: "Hoy en día podría estar ahí fuera durante horas".

"Es muy colorida, con su pico rojo brillante, y vuela de forma asombrosa porque casi no tiene cola, por lo que no arrastra", dice Shaw; "es una especie única, no hay nada igual". Según el estudio, el número de volatineras ha disminuido un 87%, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza las ha declarado recientemente en peligro de extinción.