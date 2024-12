Estas son todas las diferencias entre un árbol de Navidad real y uno falso

¿Deberías preocuparte por las sustancias químicas de tu árbol?

Aún no existe una buena respuesta ni para los árboles de verdad ni para los artificiales. Pero sí sabemos algunas cosas.

Por su parte, los árboles de Navidad artificiales suelen estar fabricados con cloruro de polivinilo (PVC), un plástico que contiene un grupo de sustancias químicas que alteran el sistema endocrino (llamadas ftalatos) que se utilizan para ablandar la vegetación artificial y dar esa sensación de realismo. La Agencia de Protección del Medioa Ambiente de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha advertido de que una exposición elevada a los ftalatos puede estar relacionada con problemas de salud, incluidos los reproductivos y de desarrollo infantil, y la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo ha prohibido muchos ftalatos en juguetes infantiles. No obstante, aún no está claro qué riesgo se corre por el mero hecho de exhibir un árbol de Navidad cargado de ftalatos durante unas semanas al año, y los organismos reguladores estadounidenses no han impuesto hasta ahora ninguna restricción.