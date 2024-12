¿De verdad el "milagroso" caldo de huesos sirve para algo?

Dicho esto, muchos de los beneficios modernos atribuidos al caldo de huesos son teóricos más que hechos respaldados por pruebas científicas, y la mayoría de los estudios sobre los beneficios para la salud se centran en ingredientes aislados dentro del caldo de huesos. "Creo que tiene más aureola de salud de la que merece", afirma Abbie Gellman, dietista diplomada y chef afincada en Nueva York (Estados Unidos). "Todo el mundo quiere una bala mágica o un superalimento. Para mí, son las frutas y las verduras, no el caldo de huesos", explica.

De hecho, en un estudio publicado en una edición de 2019 del International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism , los investigadores analizaron muestras de caldo de huesos preparadas comercialmente y en laboratorio y descubrieron que es poco probable que el caldo de huesos proporcione concentraciones suficientes de precursores de colágeno (en forma de aminoácidos específicos) para apoyar la síntesis de colágeno en varios tejidos del cuerpo humano.

A pesar de estas advertencias, el consumo de caldo de huesos entra en la categoría de "no hace daño y puede ayudar". "No hay nadie que no se beneficie de él, dado que la mayoría de nosotros luchamos contra algún tipo de inflamación", afirma Zumpano.