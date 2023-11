¿Podrá la UNESCO proteger esta exuberante cuenca africana de las prospecciones petrolíferas?

Nuevas investigaciones respaldan esta preocupación. Un estudio publicado en octubre de 2023 en la revista Physics and Chemistry of the Earth sugiere que el riesgo de contaminación del delta del Okavango y su cuenca por las perforaciones de ReconAfrica podría ser alto. Aunque las aguas subterráneas contaminadas procedentes de las zonas de explotación petrolífera podrían tardar entre tres y casi 24 años en llegar al delta, en el peor de los casos podrían tardar tan sólo cuatro días.