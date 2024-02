Cinco cosas sencillas que puedes hacer ya para vivir de forma más sostenible

Las plantas autóctonas, según el propietario de un vivero de plantas autóctonas Drake White, requieren menos mantenimiento que las no autóctonas porque ya están adaptadas al clima y al suelo donde se plantan. Eso significa que no requieren un exceso de agua o fertilizante. ¿Quieres plantar flores rojas y amarillas brillantes en una región calurosa y propensa a la sequía? No hay problema con las lantanas.