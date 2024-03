Cómo se adaptan los animales al aumento de los incendios forestales

Para que los animales evolucionen en respuesta a incendios más frecuentes, la variación genética es crucial. Aunque no se han realizado estudios genéticos específicos sobre las adaptaciones al fuego, según Jones, un estudio publicado en Science en 2020 descubrió una cantidad sorprendentemente grande de variación genética en 19 especies bien estudiadas, lo que sugiere que esos animales tienen la capacidad de evolucionar rápidamente.

Las quemas controladas no sólo pueden evitar algunos de esos intensos infiernos modernos a los que los animales no podrían sobrevivir, sino que podrían ayudar a mantener las adaptaciones de los animales al fuego, recompensando a los mejor adaptados y eliminando a los que no tendrían ninguna oportunidad en un incendio real.