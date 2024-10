¿Por qué los bebés de animales nos parecen tan lindos?

"¡Buscamos la ternura porque se siente bien!", explica Joshua Paul Dale, profesor de la Universidad Chuo en Tokio (Japón) y autor deIrresistible: How Cuteness Wired Our Brains and Conquered the World [Irresistible: Cómo la ternura conectó nuestros cerebros y conquistó el mundo]. "La percepción de la ternura atrae nuestra atención muy rápidamente, en 1/7 de segundo, al desencadenar una respuesta en la corteza orbitofrontal, la red de placer y recompensa del cerebro. Esta rápida actividad neuronal parece ser seguida por procesos de evaluación más lentos que provocan el comportamiento de cuidado, disminuyen la agresión y activan redes involucradas en el juego, la empatía y la compasión".