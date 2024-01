Consejos y trucos para saber cómo curar la inflamación

"La práctica está superando con creces a la ciencia", afirma Wang. Pero nuestra ciencia es lo bastante buena como para demostrar que estos tratamientos son prometedores. Para la degeneración leve a moderada o la artritis de rodilla, merece la pena probarlos si se han probado otras cosas y no funcionan."

Las inyecciones del futuro podrían incluir células madre adultas (que regeneran el tejido dañado) y las proteínas que producen (llamadas secretomas). Estas inyecciones también están ampliamente disponibles, dice Wang, pero la investigación aún está en curso, y todavía no está claro si los resultados positivos se deben a procesos biológicos o a efectos placebo.

Según los estudios, después de una lesión, las infusiones de solución salina fría reducen la inflamación en animales. Y en un estudio de 2013 que incluyó a 20 hombres que corrieron cuesta abajo durante 40 minutos en una pendiente de -10 por ciento, hubo una ligera reducción en las moléculas inflamatorias entre la mitad de los participantes que se sentaron en un baño de hielo de 4 °C durante 20 minutos después. Pero esos resultados no fueron estadísticamente significativos, y el baño de hielo no supuso ninguna diferencia en el dolor muscular. En otro estudio, los investigadores tomaron biopsias musculares de nueve hombres jóvenes que realizaron un entrenamiento de fuerza seguido de una inmersión fría de 10 minutos en agua a 10 ºC. No encontraron diferencias en cuanto a la inflamación muscular en comparación con una vuelta ligera en una bicicleta estática después del ejercicio.