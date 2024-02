Estas moscas vampiro tienen en jaque a los pájaros de las islas Galápagos

La recién llegada se llama mosca vampiro aviar y sus crías no se andan con chiquitas.

Muerte por desangramiento. "No es una buena forma de morir", dice Knutie, que señala que incluso los polluelos que sobreviven pueden llevar los orificios nasales deformados el resto de su vida. Esto no sólo dificulta la respiración de las aves, sino que puede interferir en su capacidad para cantar y encontrar pareja: "No es de extrañar que sea uno de los principales problemas de conservación de las Galápagos", afirma Knutie.