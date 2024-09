Más allá de la violencia; Belfast abraza un nuevo tipo de turismo gracias a las 'Derry Girls'

A medida que el turismo se expandía, Irlanda del Norte comenzó a lidiar con más fuerza con el turismo de los Troubles. Tomemos como ejemplo el Museo del Ulster de Belfast. Su primera incursión en el conflicto fue en 2009 con una exposición que incluso William Blair, director de colecciones del museo, dice que “era bastante poco inspiradora.” En 2018, el museo abrió su galería Troubles and Beyond con artefactos e imágenes que cuentan la historia desde múltiples perspectivas: no solo protestantes y católicos, sino también mujeres, minorías étnicas y miembros de la comunidad LGBTQ.