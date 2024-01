Descubriendo, de la mano de sus vecinos, la Alaska secreta que no sale en las guías

Prueba el senderismo de travesía en la península de Kenai

En su opinión, este sendero evita el "error común" que cometen muchas personas que no han realizado muchos viajes técnicos fuera de pista. Van a la cordillera Brooks en su primera excursión y tienen una experiencia terrible", dice sobre la difícil excursión. En el sendero de la Resurrección, a Mehl le gusta empezar en Hope Trailhead, en la costa, hasta Devil's Pass. "Tienes la oportunidad de caminar a través de las diferentes bandas de vegetación", dice.

Tanto si te diriges a Ketchikan desde Bellingham (Washington) como si cruzas de Homer a Kodiak, no hay mejor forma de llegar que en el transbordador estatal de Alaska, dice Amy O'Neill Houck, coeditora de la revista Edible Alaska y presentadora del programa Eat. Drink. Think. "Tendrás la oportunidad de conocer a gente que nunca conocerías, y ves paisajes preciosos que no habrías visto si hubieras volado", añade.