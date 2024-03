Protegiendo las aves mediante inteligencia artificial

"Cuando estoy fuera y me centro en los pájaros, nada de lo demás importa", dice Rollins-Pletsch, una profesora que vive a unos 40 minutos al este de San Francisco (EE. UU.).

Sin embargo, no puede oír la mayoría de los silbidos, gorjeos y chirridos de alta frecuencia que ayudan a otros observadores de aves a seguir el rastro de una especie cuando no la ven. Por eso ahora saca su smartphone al exterior e inicia la aplicación Merlin.

"Cuando los pájaros cantan, aparecen uno a uno en mi teléfono. [La aplicación] me lee su canto. No sabes cuánto me gusta".