La Tierra es nuestro hogar. Así está cambiando

Durante 136 años, National Geographic ha trazado el estado de nuestro planeta, iluminando para los lectores las maravillas de nuestro mundo y ayudándoles a comprenderlo mejor. Nunca hemos sido tímidos a la hora de documentar los retos a los que se enfrentan las comunidades de todo el mundo, como la contaminación, el desarrollo excesivo y, por supuesto, el cambio climático. Especialmente en los últimos cinco años, hemos llamado la atención no sólo sobre los problemas (que son evidentes y cada vez más urgentes) sino también sobre las soluciones que podrían ayudarnos a abordar los desafíos a los que todos nos enfrentamos como seres vivos en el planeta Tierra.

Desde mi punto de vista, hay tres aspectos clave de esta cobertura. En primer lugar, al tratar de abordar las causas profundas del cambio climático (en particular, las emisiones de gases de efecto invernadero) tendremos que aprovechar la tecnología para que nos ayude, junto con las reducciones generales, y algunas de esas tecnologías son prometedoras. En segundo lugar, actualmente no estamos haciendo ninguna de esas cosas con la rapidez suficiente y necesitamos un mayor compromiso de los sectores público y privado, y de cada uno de nosotros como individuos, para invertir nuestra trayectoria actual. Y en tercer lugar, tanto ahora como en el futuro, el impacto de las crisis medioambientales no se dejará sentir por igual, siendo los más vulnerables de entre nosotros (tanto la fauna salvaje como las poblaciones humanas) los que más sufran. Pero la solución del problema nos incumbe a todos, y sólo podemos hacerlo juntos. Tengo la esperanza de que lo lograremos.

El mundo natural está cambiando